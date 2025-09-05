Milan, retroscena su Maignan: i rossoneri avevano già individuato il sostituto

Svelato un particolare in merito alla partenza di Maignan: il Milan aveva scelto l’erede del francese

Aspettando la ripresa del campionato fermo a causa degli impegni delle Nazionali, il Milan come le altre squadre si sta allenando con i calciatori rimasti a disposizione.

Per quanto riguarda il mercato, la squadra è al completo con ben 10 nuovi innesti a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano vorrebbe disputare un campionato ad alto livello e provare a ritornare in Champions League, obiettivo stabilito a inizio stagione.

In Via Aldo Rossi, è stata un’estate movimentata soprattutto in ottica cessioni: diverse operazioni andate in porto, come per esempio Thiaw al Newcastle . I tifosi rossoneri però hanno rischiato di dover salutare un pilastro degli ultimi anni ovvero Mike Maignan.

Suzuki se Maignan fosse partito

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan aveva scelto Zion Suzuki in caso di cessione di Maignan.

Il francese, infatti sembrava destinato a lasciare il capoluogo lombardo e trasferirsi al Chelsea, fresco vincitore del Mondiale per Club.

Chiaramente l’offerta dei Blues non è stata ritenuta sufficiente dalla società meneghina, dunque l’ex Lille almeno per questa stagione è pronto a difendere la porta rossonera.

Suzuki, a seguito di prestazioni sempre più convincenti ha acceso i riflettori su di se. Non a caso, diverse squadre avevano messo gli occhi sull’estremo difensore del Parma tra cui il Milan appunto e il Napoli: azzurri che però hanno deciso di affondare per Milinkovic-Savic.

Nell’ultima annata, il giapponese ha collezionato 37 presenze, mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni. Non va esclusa la possibilità che in futuro i rossoneri possano tornare sul 23enne, considerando il rinnovo di Maignan attualmente in standby.