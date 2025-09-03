Milan, Ricci: “Vi svelo cosa ci chiede Allegri”

Samuele Ricci svela quelle che sono le richieste di Massimiliano Allegri alla squadra: il centrocampista parla senza veli.

Nel corso dell’ultima finestra di mercato, Samuele Ricci è stato uno dei colpi del Milan. Dopo l’avventura al Torino, il centrocampista classe 2001 è passato ai rossoneri per 23 milioni di euro. Stamani, proprio l’ex regista dei granata ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di SportMediaset, parlando di Nazionale, Modric e di Massimiliano Allegri.

Ricci parla senza veli: “Vi dico cosa ci chiede Allegri”

Samuele Ricci ha cominciato la sua intervista parlando della Nazionale italiana: “Penso che attraverso il Milan devo guadagnarmi ogni volta il posto in azzurro: è molto importante per un ragazzo italiano come me. Devo cercare di fare bene con il Milan e migliorarmi”.

L’ex Torino ha poi parlato di Luka Modric: “E’ un privilegio. Vedi che ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri, anche nella semplicità di quello che fa, come quando tocca la palla con l’esterno, lo fa come se fosse una cosa normale. Non sbaglia mai un posizionamento, anche non facendo tantissimi metri sul campo. Questo fa capire che non è importante muoversi tanto, ma saper muoversi bene. Solo osservandolo riesci a captare le cose che fanno la differenza”.

Nel corso dell’intervista, Samuele Ricci ha rivelato quelle che sono le richieste specifiche di Allegri alla squadra: “A noi centrocampisti chiede di saper fare tutto. Devi saper difendere, che è la prima cosa, e poi devi saper attaccare bene, ognuno con le sue caratteristiche. Io mi sento in grado di fare entrambe le cose”.