Milan, ritorno Galliani? Svelato un retroscena: c’entra Ibra

Il ritorno di Adriano Galliani è più che una suggestione in casa Milan: Ibrahimovic può giocare un ruolo fondamentale.

Il campionato di Serie A sta riaprendo i battenti, con la quinta giornata prossima a cominciare: Como-Cremonese sarà la sfida che aprirà la 5° giornata, che durerà fino a lunedì sera, quando Genoa-Lazio chiuderanno il weekend calcistico. Al Milan di Massimiliano Allegri toccherà scendere in campo domani sera, contro il Napoli di Antonio Conte: una sfida che si prospetta entusiasmante, con i rossoneri che attualmente si trovano a -3 dai partenopei e con la possibilità di agganciarli in classifica, o almeno conquistare un pareggio contro i Campioni d’Italia. Una sfida che si prospetta scoppiettante anche per il livello dei due allenatori: da una parte Allegri, dall’altra Conte. Milan-Napoli è sicuramente il match di giornata, ma attenzione anche a Juventus-Atalanta, in campo questo pomeriggio alle ore 18:00.

Milan, sempre più in crescita: anche la dirigenza aumenta l’esperienza

Mentre la squadra rossonera è al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la squadra partenopea, in casa Milan c’è un’altra squadra, quella dirigenziale, che continua a seguire un programma di crescita, per far tornare il Milan uno dei club più importanti d’Italie e d’Europa. L’innesto di Igli Tare come direttore sportivo ha già dato i suoi frutti, soprattutto durante la sessione estiva di mercato, ma ora c’è un’altra figura che può riportare il Milan sul tetto: si tratta di Adriano Galliani, uno che i colori rossoneri li conosce già.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dal prossimo lunedì 29 settembre Adriano Galliani sarà un uomo completamento libero a livello calcistico: in quella data, infatti, ci sarà il passaggio definitivo del Monza al nuovo gruppo finanziario americano. Galliani, a quel punto, non sarà più il presidente, decisione presa dallo stesso dirigente.

Milan, nuovo capitolo con Galliani? Spunta un retroscena

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, il ritorno di Galliani al Milan può essere più che una suggestione: dopo 31 anni di trionfi, l’ex direttore rossonero sarebbe pronto a tornare a casa Milan, dove il rosso e il nero li ha già indossati per diversi anni nella sua carriera da dirigente. L’idea di un suo ritorno sarebbe scattata dopo che Galliani ha incontrato, in un incontro riservato a Saint Tropez, sia Zlatan Ibrahimovic che Gerry Cardinale, con il primo che ha giocato un ruolo fondamentale nell’incontro e starebbe pensando ad un ruolo inedito per Galliani.