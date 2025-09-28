Milan, Scaroni si sbilancia: nuovo messaggio sul tema stadio

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, manda un nuovo messaggio al Consiglio Comunale sulla questione stadio.

È tempo di big match allo stadio San Siro. Il Milan di Massimiliano Allegri torna alla scala del calcio per il primo scontro al vertice della stagione contro il Napoli di Antonio Conte, valevole per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri affrontano i campioni d’Italia in carica con consapevolezza della propria forza e a caccia dell’ennesimo risultato utile consecutivo. Il Diavolo ha tutte le intenzioni di confermare l’ottimo momento, inanellando quella che sarebbe la quinta vittoria consecutiva.

L’ultima affermazione rossonera è arrivata in settimana, in occasione del match interno di Coppa Italia con il Lecce. Da un ottimo trend di risultati arriva anche il Napoli di Conte, forte di una striscia di quattro vittoria di fila contro Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa. Gli azzurri, di fatto, sono i primi della classe in Serie A, con punteggio pieno e a +3 proprio dai rossoneri. Questa sera, il Milan di Allegri vuole dimostrare di essere all’altezza dei campioni d’Italia.

Scaroni lancia un nuovo messaggio sul tema stadio

A pochi minuti dal calcio d’inizio, ai microfoni di Dazn sono intervenuti diversi protagonisti della serata. Tra questi, anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Il patron rossonero ha parlato esclusivamente della questione stadio, lanciano un nuovo messaggio al Consiglio Comunale.

Scaroni ha dichiarato: “Mi auguro che domani sia la fine di un lungo percorso. Spero che il Consiglio Comunale prenda una decisone saggia, c’è fiducia. Il Milan è di proprietà di Red Bird e di Gerry Caridnale, c’è massima trasparenza. Siamo fiduciosi, ma se dovessero sorgere dei problemi perderemmo tutti. Non vedo chi potrebbe prendersi la responsabilità di un problema di questo tipo”.

Nunzio Marrazzo

