Milan, seconda giovinezza per Modric: contro l’Udinese può ripetersi dopo ben 5 anni

Il Milan si gode Luka Modric in questo avvio di stagione. Il centrocampista croato con l’Udinese va a caccia di un risultato che manca da addirittura cinque anni.

L’arrivo al Milan di Luka Modric è stato probabilmente sottovalutato un po’ da tutti in estate. Non c’è bisogno di ricordare l’infinito talento del croato, ma in tanti pensavano che l’età potesse avere la meglio sui piedi. Nulla di più sbagliato: in queste prime settimane l’ex Real ha dimostrato di essere ancora tra i migliori al mondo, per un Milan che ruota già attorno a lui.

Il classe ’85 si sta prendendo la scena, con le vittorie contro Lecce e Bologna che sono anche – se non soprattutto – merito suo. Prima l’assist per Loftus-Cheek per sbloccare la gara contro i salentini e poi il gol vittoria a San Siro contro i rossoblù. Un inizio devastante per Modric, che ora contro l’Udinese può ripetersi dopo ben cinque anni.

Modric, la classe non invecchia: non prende parte ad un gol per tre gare consecutive dal 2020

Nel corso della sua carriera Modric è stato un metronomo del centrocampo, ma non si può di certo dire che abbia sempre avuto il fiuto del gol. Al Milan, invece, il croato si sta scoprendo decisivo anche in fase offensiva. Dopo l’assist con il Lecce e il gol con il Bologna, con l’Udinese potrebbe prendere parte ad un gol per la terza partita consecutiva. Si tratterebbe di un bottino tutt’altro che scontato, che a Modric non riesce da dicembre 2020.

Si può, dunque, parlare a tutti gli effetti di una seconda giovinezza per il Pallone d’Oro 2018, che in rossonero sta incredibilmente tenendo alta l’asticella. Difficile sapere se Modric potrà tenere questo ritmo per tutto il resto della stagione, ma per il momento il Milan e tutti i tifosi non possono far altro che goderselo.