Milan, sei bellissimo: Napoli al tappeto per 2-1 e primo posto in classifica

Il Milan si prende il big match contro il Napoli, vincendo per 2-1 e reggendo nonostante l’inferiorità numerica per oltre trenta minuti. I rossoneri sono primi in classifica.

Doveva essere un match ricco di spettacolo e così è stato. A San Siro Milan e Napoli si sono date battaglia fino all’ultimo minuto, con il Diavolo che ne è uscito vincitore. I rossoneri vincono per 2-1 e mandano un chiaro messaggio a tutto il campionato: lo Scudetto non è un’utopia.

Quarta vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di Max Allegri, che si prendono la vetta della classifica agganciando proprio il Napoli e la Roma a quota 12 punti. Primo tempo perfetto per il Milan, capace di andare avanti di due con i gol di Saelemaekers e Pulisic. Tutto cambia nella ripresa, a causa del rosso di Estupinan con il conseguente rigore segnato da De Bruyne. Da quel momento parte il forcing dei campioni d’Italia, che però sono costretti a piegarsi davanti all’armata rossonera.

Milan, sognare si può: vittoria meritatissima contro il Napoli

Il match a San Siro si sblocca dopo appena tre minuti, con una cavalcata di Pulisic che porta al vantaggio di Saelemaekers. Il gol del belga non ferma il Diavolo, che alla mezz’ora ritrova il gol con il sempre più decisivo Pulisic. Il primo tempo, al netto di qualche occasione del Napoli, è decisamente a tinte rossonere.

L’episodio che rischia di cambiare le sorti della sfida arriva poco prima dell’ora di gioco, quando Estupinan tira giù in area Di Lorenzo, pronto ad appoggiare in rete dopo una respinta di Maignan. Rigore e cartellino rosso dopo revisione del VAR. Dagli undici metri si presenta De Bruyne che non sbaglia e riapre la partita. Da lì in poi i partenopei spingono a caccia del pari, ma il Milan non ne vuole sapere: vittoria e primo posto in classifica.

Siamo solo alla quinta giornata, parlare di sfida Scudetto avrebbe poco senso, ma di certo la gara di oggi ha detto molto su quelle che possono essere le reali ambizioni del Milan. I rossoneri hanno dimostrato di essere all’altezza – e non solo – dei grandi favoriti del Napoli. Sognare è possibile e l’assenza di impegni europei non può che essere un ulteriore stimolo.