Milan, sfumato uno scambio incredibile: c’entra la Juve

Continuano ad arrivare retroscena sul calciomercato nonostante la chiusura di questa sessione estiva. L’ultima novità, però, parla di uno scambio sfumato davvero clamoroso.

Il Milan si può dire soddisfatto del proprio calciomercato. Tra entrare e uscite, i costi alla fine sono stati minimi e comunque Tare è riuscito a mettere su un’ottima rosa. Non era facile considerando la mancata qualificazione in Champions, non solo per motivi prettamente economici, ma anche e soprattutto di ambizione e palcoscenico. Non tutti accettano una destinazione senza coppe europee, anche se il fatto di chiamarti Milan sicuramente un po’ aiuta.

Intanto continuano ad arrivare news sulle trattative che ci sono state. Non soltanto quelle che si sono concluse, ma soprattutto quelle sfumate e di cui si era ancora allo scuro.

Mercato Milan: saltato per poco uno scambio con la Juventus

Tra le varie operazioni portate a termine da Tare ci sono anche le cessioni. Diversi erano i calciatori ormai in esubero nella rosa del Milan e la società ha fatto il possibile per trovare una sistemazione. Uno di questi è sicuramente Samuel Chukwueze che alla fine si è accasato al Fulham.

Buon per lui e per la sua carriera, con l’esperienza in Premier League che sicuramente gli può giovare. Nel frattempo, però, arrivano novità sul calciatore e sulla varie trattative in cui era stato coinvolto. In particolare, come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Milan e Juventus si sono parlate in merito ad un ipotetico scambio tra l’esterno nigeriano e Nico Gonzalez, anche lui in uscita.

Alla fine questa ipotesi è tramontata in poche ore, continua Moretto, con il rossonero passato in Inghilterra e Nico, come sappiamo, all’Atletico Madrid. L’idea quindi c’è stata, anche se poi entrambe le squadre hanno optato per una strategia differente.