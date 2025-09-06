Milan, Tare pensa già al futuro: scelto l’erede di Maignan

Igli Tare ha già un occhio rivolto al futuro: il ds del Milan ha scelto il successore di Mike Maignan. L’ex Lazio pesca dalla Serie A.

Tiene banco in casa Milan il futuro di Mike Maignan. Nel corso dell’ultima finestra di mercato, la società rossonera ha tenuto botta alle avance del Chelsea, tenendosi stretto il portiere francese. L’estremo difensore ha il contratto in scadenza nel 2026, il che lo rende un potenziale parametro zero. Da gennaio, l’ex Lille potrebbe decidere di accordarsi liberamente con un altro club.

Il Milan starebbe lavorando insistentemente per il rinnovo. Tuttavia, secondo i continui rumors, il portiere classe 1995 non sembra affatto convinto di restare ancora a difesa dei pali rossoneri. Considerata la situazione, Igli Tare avrebbe già iniziato a guardarsi intorno, mettendo nel mirino un portiere emergente della Serie A. Il ds rossonero avrebbe scelto lui come erede di Maignan.

Tare pensa già al futuro: sarà lui l’erede di Maignan?

Il Milan starebbe realmente considerando la possibilità di sostituire Mike Maignan con l’acquisto di Zion Suzuki. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, la società rossonera presto potrebbe riportare sulle tracce del portiere giapponese del Parma. Tare lo avrebbe tenuto sottocchio già in estate, come possibile erede di Maignan.

Ma alla fine il francese è rimestato in rossonero, allontanando i pensieri del ds ex Lazio verso Zion Suzuki. A frenare il Milan, però, sarebbe stato principalmente l’aspetto economico. Il Parma avrebbe chiesto al club lombardo una cifra intorno ai 30/40 milioni di euro.

La differenza pare l’abbia fatta anche la volontà del giocatore, desideroso di proseguire la sua avventura al Parma. Qualora la situazione di Maignan non dovesse sbloccarsi, il Milan potrebbe seriamente tornare sull’estremo difensore classe 2002. Igli Tare, di fatto, lo considererebbe come il successore ideale di Mike.

Occhio Milan: c’è anche un’altra big di Serie A su Suzuki

Durante l’ultima finestra di calciomercato, il Milan non sarebbe stato il solo club di Serie A a fare più di un pensierino per Zion Suzuki. Il portiere del Parma avrebbe suscitato interesse anche nel Napoli, diventando inizialmente un vero e proprio pallino di Antonio Conte. Il mister degli azzurri avrebbe indicato il nome del giocatore giapponese prima che Manna andasse forte su Vanja Milinkovic-Savic.

Nonostante il pacchetto dei portiere in casa Napoli sia al momento ben strutturato, la società di Aurelio De Laurentiis starebbe comunque continuando a seguire con attenzione Zion Suzuki. Il portiere giapponese sfrutterà questa stagione al Parma per consacrarsi in Serie A e puntare alla convocazione ai prossimi mondiali. Il Milan lo starebbe tenendo sotto osservazione, pronto ad affondare il colpo nel caso in cui il rinnovo di Maignan non dovesse avere un evoluzione positiva.