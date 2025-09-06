Igli Tare aveva in mente il nome del difensore della Ligue 1 prima di acquistare David Odogu: rivelato il retroscena.

Gli ultimi giorni di calciomercato per il Milan sono stati infuocati: i rossoneri hanno messo il punto esclamativo alla loro campagna acquisti con gli ingaggi di Nkunku, Rabiot e Odogu. Prima di andare all’assalto di quest’ultimo, difensore centrale arrivato dal Wolfsburg, la società lombarda ha fatto più di un semplice tentativo per portare a Milano prima Akanji e poi Joe Gomez. Questi due, però, non sarebbero stati gli unici nomi che Tare ha provato a portare al Milan.

Tare voleva il centrale della Ligue 1: rivelato il retroscena di mercato

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe fatto un tentativo anche per arrivare a Thilo Kehrer. Secondo quanto affermato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il ds rossonero si sarebbe fatto avanti in modo concreto per il difensore del Monaco, presentando una vera e propria offerta.

Tuttavia, il club monegasco avrebbe respinto la proposta dei rossoneri per un motivo ben preciso. L’offerta del Diavolo sarebbe stata rifiutata sopratutto per via dei problemi riscontrati nell’acquisto di Axel Disasi dal Chelsea. Questa sarebbe stata la causa principale del no del Monaco al Milan per il difensore classe 1996.

La compagine monegasca avrebbe voluto ingaggiare Disasi in prestito dal Chelsea, club al quale lo aveva ceduto nel 2023 per circa 45 milioni di euro. L’operazione, però, è saltata poiché i blues avevano finito gli slot per le cessioni in prestito.