Milan, terza vittoria ma Allegri è furioso: ecco cosa è successo

Il Milan di Max Allegri ha centrato la terza vittoria di fila in campionato mantenendo la porta inviolata ma il tecnico ha sbottato nel finale di partita

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a crescere e a convincere. Dopo la vittoria convincente contro l’Udinese, i rossoneri dimostrano una solidità ritrovata, frutto del lavoro dell’allenatore e del contributo decisivo dei nuovi acquisti. Tre successi e una sola sconfitta all’esordio contro la Cremonese segnano un avvio promettente, che permette alla squadra di guardare con fiducia a Serie A e Coppa Italia.

Tatticamente Allegri ha scelto un 3-5-2 atipico, capace di esaltare la qualità del centrocampo e degli esterni, ritrovando pienamente anche Alexis Saelemaekers. La cerniera Modric–Fofana–Rabiot unisce forza e tecnica, garantendo controllo del gioco e copertura difensiva. La squadra, che fino a poco tempo fa appariva smarrita, mostra ora una mentalità diversa, determinata e aggressiva anche nelle fasi difensive, soprattutto dopo l’uscita di Allegri post Cremonese, quando chiedeva alla squadra di migliorare la percezione del pericolo.

Milan, Allegri sbotta nel finale di Udine: cosa chiedeva alla squadra

Costretto in tribuna a seguito della squalifica rimediata nel finale della sfida di Bologna, Allegri ha guardato l’intera partita con l’Udinese in tribuna stampa. I suoi ragazzi hanno offerto una prova egregia, tra le migliori proposte da una squadra del tecnico toscano dai tempi della prima esperienza con la Juventus. La squadra propone una pressione alta, sfruttando la grande fisicità del centrocampo e dei centrali di difesa, affidando poi la creazione del gioco offensivo alla bacchetta magica del mago Modric, alla creatività di Saelemaekers e alla furia di Pulisic, in attesa di recuperare definitivamente Rafael Leao.

Durante la sfida con l’Udinese, Allegri è stato visto infuriato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha urlato ai giocatori: “Non bisogna mai spegnere la luce”, sottolineando la necessità di massima attenzione e concentrazione fino all’ultimo minuto. Una frase che, più che un rimprovero, è già diventata un vero e proprio mantra per il Milan, soprattutto in vista dei prossimi impegni delicati che diranno a che punto è la sua squadra.