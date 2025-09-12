Milan, Tony D’Amico vicino ai rossoneri? La rivelazione del DS

Prima dell’arrivo di Igli Tare, in casa Milan si è parlato tanto anche di un possibile arrivo di Tony D’Amico, ds dell’Atalanta.

L’estate rossonera è stata piuttosto turbolenta: prima il cambio in panchina, con l’innesto del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, poi l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, ovvero Igli Tare, infine il calciomercato, con ben 10 nuovi giocatori in rosa rispetto alla passata stagione. Il discorso legato al nuovo direttore sportivo è durato qualche settimana, con più nomi accostati all’ambiente rossonero. Alla fine il club di Via Aldo Rossi ha scelto Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, con già dell’esperienza in Serie A. Il suo arrivo ha portato i suoi frutti, visto che il club rossonero è stato uno dei più attivi sul fronte calciomercato.

Milan, Tare o D’Amico come direttore sportivo? Le parole del DS dell’Atalanta

Nelle settimane prima dell’apertura del calciomercato, in casa rossonera si parlava solamente del nuovo direttore sportivo: tanti i nomi accostati al club, i principali quelli di Igli Tare e Tony D’Amico. Alla fine i rossoneri hanno scelto l’ex Lazio, mentre il direttore atalantino è rimasto al club bergamasco, senza troppe esitazioni.

Come rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Tony D’Amico non è mai stato realmente vicino al Milan, nonostante le continue voci che lo accostavano. Queste le sue parole:

Io vicino al Milan? Ho letto troppe cose: di sicuro non mi sono mai sentito, neanche per un giorno, al di fuori dall’Atalanta.

Il Milan alla fine ha trovato il suo direttore sportivo, ovvero Igli Tare, mentre D’Amico è rimasto all’Atalanta. Scelta giusta? I frutti del lavoro si vedranno a campionato in corso.