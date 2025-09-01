Milan, tutto fatto per la cessione di Chukwueze: i dettagli

I rossoneri concludono il mercato portando a termine un’altra uscita. Parliamo in questo caso dell’esterno nigeriano, la cui partenza era difatti nell’aria.

Il Milan ha rialzato la testa questo weekend, per la gioia dei tifosi e di tutto l’ambiente. Il due a zero su Lecce consente alla squadra di affrontare la sosta con maggiore serenità e a Massimiliano Allegri di dormire sonni più tranquilli. Restano però alcuni dubbi sulla bontà della rosa e del mercato che si sta per concludere.

I rossoneri hanno acquistato tanto e venduto anche. La mancata qualificazione alle coppe europee comporta effettivamente anche questo e lo si sapeva. Ora soltanto il tempo ci dirà la verità sul lavoro di Tare e della società. Nel frattempo, comunque, arriva una nuova ufficialità per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Chukwueze-Fulham, ci siamo: il nigeriano vola in Premier

Uno dei nomi che è sempre stato sulla lista dei partenti rossoneri in questa sessione di mercato, è sicuramente quello di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano ha anche preso parte alla preparazione e alle prime uscite della squadra, ma la sua partenza era nell’aria e alla fine così è stato. L’ex Villareal si trasferisce in Premier, ora è ufficiale.

Ad attenderlo c’è il Fulham, squadra che magari non lotterà per le primissime posizioni ma che si fa sempre valere e porta comunque con sé un ricco bagaglio di storia di questo sport. I bianconeri di Londra hanno deciso di puntare forte su Chuku e il nigeriano alla fine ha accettato. Superate quindi anche le visite mediche, è arrivata finalmente l’ufficialità. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito, con un diritto di riscatto fissato per la cifra di 26 milioni di euro: a riportarlo è Fabrizio Romano.