Morata punge il Milan: “A fine carriera ne riparlerò”

Un addio che fa ancora discutere. Nel post Partita di ieri Morata ha fatto rifermento al suo trascorso rossonero, promettendo una cosa…

Una love story mai veramente iniziata. I percorsi del Milan e di Alvaro Morata si sono intrecciati per una brevissimo periodo, circa sei mesi, prima del trasferimento in Turchia sponda Galatasaray dello spagnolo. Sei mesi di alti e bassi, in un’ambiente non propriamente sereno.

Il Milan nella scorsa stagione è stato una polveriera e nel caos generale che ha visto anche un cambio nella guida tecnica, lo spagnolo è stato più volte bersaglio di critiche e malumori della tifoseria meneghina. Dopo i sei mesi al Galatasaray, Alvaro Morata ha scelto il Como per ripartire e riabbracciare la serie A.

Per lui un prestito oneroso ad un milione di euro dal Milan, con un obbligo di riscatto fissato a 9 milioni.

Le parole nel post partita

Ieri l’esordio dal primo minuto, sessantaquattro minuti giocati contro il Genoa. I veri highlights del classe ’92 li troviamo però nell’intervista post partita

Come si arriva a Como dopo un’annata complicata? Alla domanda del giornalista, Morata ha risposto senza giri di parole

“Se per te un’annata complicata è vincere tre coppe… Non sono d’accordo comunque. L’anno scorso al Milan ho vinto al Bernabeu in Champions, ho disputato belle partite, abbiamo vinto la Supercoppa battendo Juventus e Inter. Non è stata un’annata negativa. Vero che è stato negativo il modo in cui sono andato via, ma a questo non ti posso rispondere. Magari ne parlerò quando smetto di giocare“.

Un alone di mistero avvolge le parole dello spagnolo che rimanda eventuali chiarimenti e delucidazioni a fine carriera. I reali motivi del suo addio al Milan rimangono perciò un nodo che soltanto l’ex Juve scioglierà.

