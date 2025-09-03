Milan, Akanji fa scoppiare la polemica: frecciata incredibile

Non mancano indiscrezioni e retroscena inerenti al calciomercato, anche se questa sessione si è ormai conclusa. Le parole del difensore svizzero non hanno lasciato indifferenti i rossoneri.

Il Milan si allena in vista del Bologna con diversi nazionali però lontano da Milanello. L’atmosfera però è serena, complice la convincente vittoria sul campo del Lecce pochi giorni fa. Ora bisogna proseguire su questa strada e non incappare più in errori grossolani come quelli avvenuti durante Milan Cremonese.

Nel frattempo, uno degli obiettivi in questi ultimi giorni di mercato si è espresso proprio sul suo trasferimento. Parliamo di Akanji, difensore sbarcato a Milano proprio l’ultimo giorno ma per giocare con i cugini dell’Inter.

News Milan, Akanji: “L’Inter è il top. E avevo la maglia di Vieri”

Il Milan alla fine ha dovuto rinunciare a Manuel Akanji, giocatore in uscita dal City e che avrebbe conferito al reparto tanta esperienza a cifre modiche. Lo svizzero si è trasferito sì a Milano, ma per giocare con i cugini dell’Inter. Una beffa dura da digerire per il Milan, considerando le qualità del giocatore e le cifre più che ragionevoli dell’affare.

Ora però oltre il danno anche la beffa, perché sono arrivate le dichiarazioni del giocatore direttamente dal ritiro della Svizzera, la sua nazionale: “Volevo continuare a giocare ad altissimi livelli e l’Inter mi da questa possibilità. In più la mia prima maglia è quella nerazzurra di Christian Vieri.”

Nulla di particolare, se non fosse che nel frattempo era saltata la trattativa con i rossoneri, con i tifosi e diversi addetti ai lavori che ora leggono questa dichiarazione come una chiara e precisa provocazione al diavolo.