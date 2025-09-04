Nkuku si presenta: “Ho scelto il Milan, non ho mai avuto dubbi!”

Da Casa Milan la presentazione ufficiale del nuovo attaccante rossonero: le sue dichiarazioni alla stampa!

Christopher Nkunku, l’attaccante su cui Tare e Allegri hanno deciso di puntare tutto. Ha brillato al Lipsia per la sua capacità di muoversi tra le linee, dispensando gol e assist con regolarità. Nei primi due anni in Bundesliga ha segnato 11 reti, per poi raddoppiare a 20 nella terza stagione, sempre con tanti assist all’attivo.

Dopo il Chelsea nel suo futuro c’è solo il Milan, il calciatore si presenta oggi alla stampa e ai tifosi rossoneri per la prima volta, svelando i retroscena sulla trattativa, l’emozione di vestire la maglia rossonera e la volontà di fare bene nel progetto Milan.

L’emozione di Nkuku è tangibile, ha raccontato la sue esperienza prima in Germania e poi in Inghilterra. Ma l’attaccante è deciso a fare bene al Milan ha infatti dichiarato:

“La prima volta che ho saputo che sarei venuto qua è quando avuto contatto col mio procuratore che me l’ha detto, ci ho pensato poco, volevo sentire del progetto e si è fatta. Mi sento bene, ho iniziato ad allenarmi con la squadra in questi giorni e non vedo l’ora di iniziare ed essere competitivo”.

Sulla sua esperienza a Londra:

“Quando sono arrivato tutto era perfetto, ma il mio infortunio mi ha tenuto fuori a lungo e al mio rientro ho avuto una ricaduta. Nel secondo anno ho dato tutto, la scelta di giocare me è stata una decisione del mister. Io mi sento lo stesso giocatore degli anni a Lipsia”.

Su Allegri e la squadra:

“Ho avuto una buona impressione su Allegri ci ho parlato prima di firmare. Il mio obiettivo al momento è adattarmi velocemente alla squadra. Io e Leao abbiamo caratteristiche simili, dobbiamo connetterci e creare la giusta intesa. Penso di potermi adattare al campionato. Rafa è un ottimo giocatore, spero di poter fare molto bene insieme”.

“Sono Emozionato di giocare a San Siro. È uno stadio bellissimo e grande, ho visto l’atmosfera che c’è ed è quello che ho sempre voluto vedere quando sognavo di diventare calciatore”.

“I miei idoli da bambino erano Ronaldinho e Kakà, ho conosciuto anche Thiago Silva e lui mi ha parlato benissimo della società. Si sa che il Milan è la miglior squadra in Italia, non vedo l’ora di iniziare”.