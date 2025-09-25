Nkunku-Inter, il retroscena lascia a bocca aperta: la rivelazione

Le parole del giornalista stupiscono tutti: “Nkunku all’Inter poteva essere realtà” ; ecco il motivo del cambio di rotta

è già passato già un giorno, ma negli occhi dei tifosi è rimasta la convincente prestazione fatta dai ragazzi di Max Allegri contro il Lecce in Coppa Italia. Il secondo 3-0 consecutivo ha portato l’entusiasmo alle stelle, con il clima anche dentro lo spogliatoio che sembra essere molto positivo. Sono diversi i nomi che hanno brillato nella convincente vittoria con il Lecce, tra i vari vi è quello di Nkunku, ultimissimo arrivato nella rosa di questo nuovo Milan. Proprio su di lui è intervenuto Fabrizio Romano spiegando un interessante retroscena.

Milan, Romano rivela: “Nkunku poteva essere nerazzurro, ma poi…”

L’ottima prestazione nel suo primo match da titolare, condita anche da una bel goal, ha già garantito a Cristopher Nkunku di entrare nelle grazie dei tifosi rossoneri. Il suo primo “palloncino gonfiato” sotto la sud lo ha posto al centro dell’attenzione mediatica, dando il via a diversi racconti legati al suo passato recente. Ad esempio, sul suo canale YouTube, il noto giornalista Fabrizio Romano, ha rivelato alcuni retroscena riguardo alla possibilità concreta che si era creata quest’estate di vedere Nkunku con la casacca nerazzurra dell’Inter.

“L’estate di Nkunku è stata molto lunga; il giocatore è stato un’idea dell’Inter, con la possibilità di prenderlo prima di virare con forza su Lookman. Nkunku ha sempre rappresentato una valida alternativa, poi però la dirigenza nerazzurra ha fatto altre scelte, concentrandosi su giocatori con altre caratteristiche”. Queste le parole del noto giornalista italiano.

Dunque il presente di Nkunku poteva essere completamente opposto: sì, sempre a Milano ma dall’altra sponda. Ciò poteva essere ma non è stato, ed ora l’unico a goderselo coccolarselo è Max Allegri.