Nuovo San Siro, c’è la svolta: il Milan può sorridere

La scelta definitiva sul nuovo stadio è finalmente arrivata; dopo 12 ore di discussione ecco la decisione

È una settimana di festa questa per il mondo rossonero. I tifosi non possono che essere al settimo cielo per quelle che sono le notizie che arrivano dal terreno di gioco; il Milan è tornato a far paura ed alla quinta giornata guarda tutti dall’alto. Ma a rendere questi giorni ulteriormente speciali, sono le ultime novità riguardanti il tema nuovo stadio. Quello di oggi è un giorno particolare, che verrà ricordato per sempre. Dopo 12 ore di discussione è arrivata la delibera del Consiglio Comunale per la vendita di San Siro.

Ora è ufficiale: addio San Siro! Milan e Inter avranno la loro nuova casa

Si è definitivamente conclusa la lunga telenovela che ci ha accompagnato in questi ultimi anni. Dopo una lunga discussione, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il documento legato alla vendita di San Siro. I voti a favore sono stati 24, 20 sono stati i contrari e zero gli astenuti. Dunque è ufficialmente arrivata la delibera che permette a Milan e Inter di acquistare il Meazza e le zone limitrofe, per un costo di 197 milioni di euro.

San Siro verrà dunque abbattuto. Dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, si procederà ad una sua progressiva demolizione. Ma ora è certo, Milan e Inter avranno un nuovo stadio, che sorgerà entro il 2031.