Nuovo San Siro, De Siervo: “Si rischia una catastrofe”

L’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, è stato schietto e deciso sulla questione stadio di Milan e Inter.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, è stato chiaro e diretto per quanto riguarda la questione stadio San Siro che coinvolge Inter e Milan. Il tema è stato toccato nel corso dell’intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera.

De Siervo manda una messaggio al Consiglio Comunale

Nei prossimi giorni, avverrà la votazione sulla cessione dell’area di San Siro a Milan e Inter. Attraverso la sua intervista al Corriere della Sera, Luigi De Siervo ha voluto mandare un messaggio inequivocabile al Consiglio Comunale di Milano:

“Il voto contrario alla vendita dello stadio sarebbe una catastrofe incredibile. I 48 consiglieri comunali che sono chiamati a esprimere il proprio voto hanno una responsabilità enorme. Impedire la vendita non solo sarebbe un danno di immagine immenso, ma comporterebbe la perdita di un’occasione storica per la città. Questa è l’ultima possibilità che la politica milanese ha di regalare alla sua gente un impianto all’altezza”.

Luigi De Siervo ha successivamente spiegato i potenziali risvolti positivi e negativi connessi alla vicenda stadio: