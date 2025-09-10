Nuovo San Siro, De Siervo: “Si rischia una catastrofe”

di
Milan, l'appello di Luigi De Siervo

L’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, è stato schietto e deciso sulla questione stadio di Milan e Inter.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, è stato chiaro e diretto per quanto riguarda la questione stadio San Siro che coinvolge Inter e Milan. Il tema è stato toccato nel corso dell’intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera.

De Siervo manda una messaggio al Consiglio Comunale

Nei prossimi giorni, avverrà la votazione sulla cessione dell’area di San Siro a Milan e Inter. Attraverso la sua intervista al Corriere della Sera, Luigi De Siervo ha voluto mandare un messaggio inequivocabile al Consiglio Comunale di Milano:

“Il voto contrario alla vendita dello stadio sarebbe una catastrofe incredibile. I 48 consiglieri comunali che sono chiamati a esprimere il proprio voto hanno una responsabilità enorme. Impedire la vendita non solo sarebbe un danno di immagine immenso, ma comporterebbe la perdita di un’occasione storica per la città. Questa è l’ultima possibilità che la politica milanese ha di regalare alla sua gente un impianto all’altezza”.

Milan, l'appello di Luigi De Siervo
Milan, Luigi De Siervo manda un messaggio al Consiglio Comunale – (Ansa) SpazioMilan.it

Luigi De Siervo ha successivamente spiegato i potenziali risvolti positivi e negativi connessi alla vicenda stadio:

“In questa fase in cui i diritti tv non hanno grande margine di crescita, gli introiti da stadio fanno la differenza. L’adeguatezza dello stadio non è solo un’esperienza da vivere ma un fattore determinante per l’aumento dei ricavi di una società. Diversamente, il gap con le altre leghe aumenterà. E la nostra capacità di recuperare diventerebbe ancora più rarefatta”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie