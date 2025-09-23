Nuovo San Siro, l’annuncio di Milan e Inter: svelato il progetto ufficiale

Il destino del nuovo stadio di Milano non è più solo un sogno, ma un progetto che prende forma concreta: nasce il progetto ufficiale.

Milan e Inter hanno annunciato la collaborazione con due tra i più prestigiosi studi di architettura al mondo, per il nuovo stadio. Una scelta che non riguarda solo il calcio, ma anche la trasformazione urbana della città, tra innovazione, sostenibilità e memoria storica.

Una collaborazione tra le due big di Milano che coinvolge il mondo dell’architettura per realizzare un impianto unico e adatto a competere con le alte aspettative del calcio mondiale. L’intesa arriva in un momento cruciale: l’attesa decisione del Consiglio Comunale sulla vendita della Grande Funzione Urbana San Siro.

Milan e Inter insieme per il nuovo San Siro

Solo in caso di approvazione potrà partire il processo progettuale che porterà alla nascita del nuovo impianto, destinato a sostituire lo storico Meazza. AC Milan e FC Internazionale hanno siglato un accordo con Foster + Partners e MANICA per la realizzazione del progetto del nuovo stadio. Un’alleanza che proietta la città verso un futuro fatto di grandi opere e trasformazioni urbane.

La scelta degli studi non è casuale. La collaborazione tra Foster + Partners e MANICA è già consolidata con il nuovo Wembley e il Lusail Stadium in Qatar, che garantiscono una visione di altissimo livello di quello che potrà essere il nuovo progetto.

Nasce il nuovo San Siro: capienza e novità del progetto

Il nuovo impianto, previsto con una capienza di 71.500 posti, promette di coniugare tecnologia e accoglienza. Sarà progettato su due grandi anelli con inclinazioni studiate per offrire la miglior visibilità possibile da ogni settore. Grande attenzione verrà riservata all’accessibilità, alla sostenibilità ambientale e a un’offerta diversificata per i tifosi, dai settori popolari alle aree premium.

Il progetto si inserisce in un piano di rigenerazione urbana di oltre 280mila metri quadrati: un vero polo di attrazione con spazi commerciali, aree verdi e servizi per la città. Non solo un luogo per il calcio, dunque, ma un catalizzatore di vita urbana, cultura e socialità.

La partita, adesso, si gioca fuori dal campo: servirà l’ok istituzionale per dare il via ai lavori preliminari. Ma la direzione è tracciata: il futuro del calcio milanese e della città stessa si prepara a cambiare volto, con un’opera che potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento internazionale.