Nuovo San Siro, novità in vista: svelato un fattore decisivo

San Siro verso il futuro: Foster e Manica firmeranno il nuovo stadio di Milan e Inter.

Un annuncio che profuma di svolta epocale è arrivato ieri, poche ore prima della gara di Coppa Italia contro il Lecce.

Milan e Inter hanno ufficializzato di aver affidato il progetto del nuovo stadio a due nomi di primo piano dell’architettura mondiale: Lord Norman Foster e lo studio statunitense di David Manica, già specializzati nella costruzione di impianti sportivi iconici.

Nuovo San Siro: tutte le novità

La scelta non è casuale: Foster e Manica hanno lavorato insieme alla rinascita di Wembley, a Londra, tempio del calcio inglese demolito e ricostruito da zero. Lo stesso destino che attende San Siro, dove resterà in piedi soltanto una piccola parte della struttura attuale.

Il vero passaggio chiave, però, resta politico: lunedì il Consiglio Comunale di Milano sarà chiamato a votare la delibera per la cessione dello stadio e delle aree circostanti ai due club. Solo con quel via libera Milan e Inter potranno dare corpo al progetto.

Con questa mossa, le due società hanno voluto mandare un segnale chiaro ai tifosi: la strada è tracciata, e la nuova casa del calcio milanese porta già la firma di due archistar pronte a ridisegnare il futuro.