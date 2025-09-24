Nuovo San Siro, novità in vista: svelato un fattore decisivo

di
Stadio San Siro

San Siro verso il futuro: Foster e Manica firmeranno il nuovo stadio di Milan e Inter.

Un annuncio che profuma di svolta epocale è arrivato ieri, poche ore prima della gara di Coppa Italia contro il Lecce.

Milan e Inter hanno ufficializzato di aver affidato il progetto del nuovo stadio a due nomi di primo piano dell’architettura mondiale: Lord Norman Foster e lo studio statunitense di David Manica, già specializzati nella costruzione di impianti sportivi iconici.

Nuovo San Siro: tutte le novità

La scelta non è casuale: Foster e Manica hanno lavorato insieme alla rinascita di Wembley, a Londra, tempio del calcio inglese demolito e ricostruito da zero. Lo stesso destino che attende San Siro, dove resterà in piedi soltanto una piccola parte della struttura attuale.

In primo piano lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano.
Nuovo San Siro: tutte le novità (LaPresse) SpazioMilan.it

Il vero passaggio chiave, però, resta politico: lunedì il Consiglio Comunale di Milano sarà chiamato a votare la delibera per la cessione dello stadio e delle aree circostanti ai due club. Solo con quel via libera Milan e Inter potranno dare corpo al progetto.

Con questa mossa, le due società hanno voluto mandare un segnale chiaro ai tifosi: la strada è tracciata, e la nuova casa del calcio milanese porta già la firma di due archistar pronte a ridisegnare il futuro.

Giulia Bianchi

Cresciuta a pane, calcio, basket e bistecca dal 1997. Collaboro con il network Nuovevoci da anni e lavoro per DAZN, cercando di trasformare ogni evento in una narrazione coinvolgente. Quando non sono al computer o allo stadio amo esplorare i paesi nordici e perdermi nei mondi fantastici del cinema fantasy, da sempre fonti inesauribili di ispirazione. Oltre alle maglie da calcio vintage colleziono scarpe, mie piccole ossessioni. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana con tessera n. 17899
Gestione cookie