Nuovo San Siro, Sala attacca il Milan: “Rimpiango Berlusconi”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, manda una vera e propria frecciatina al Milan sulla questione nuovo stadio.

Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, è tornato a parlare della questione San Siro, rilasciando delle dichiarazioni dirette e molto taglienti. Il sindaco ha parlato senza filtri, rifilando alla società rossonera una tremenda frecciatina.

A margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Beppe Sala ha rilasciato delle dichiarazioni nette sulla questione stadio, escludendo sconti per i due club:

“Stiamo mettendo a punto l’accordo sulla cessione dello stadio, spero di chiuderlo a brevissimo. Lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero. Non c’è nessuno sconto, ma la compartecipazione alle spese, che deriva o dalla legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come ad esempio lo spostamento dello stadio”.

In seguito, Sala ha parlato della questione legata ai tempi:

Se non è la settimana prossima sarà quella successiva: ci sono ancora margini di trattativa. lo spero che arriveremo a un accordo finale con i club nei prossimi giorni per poi portarlo in giunta, alle commissioni e al Consiglio. Quando si vende un bene patrimoniale come lo stadio deve decidere il Consiglio comunale, io voglio essere a posto con la coscienza”.

San Siro, Sala attacca il Milan – (LaPresse) SpazioMilan.it

In merito alla possibile bocciatura del progetto, Sala ha dichiarato con fermezza:

“lo lo consegno spingendo per l’approvazione, ma sarà l’aula a decidere se questa cessione ha senso o meno. Dimissioni in caso di bocciatura? Assolutamente no. Un sindaco si dimette se non viene approvato il bilancio, non per una vicenda come questa. Se il Consiglio non approverà la vendita, sarà un problema che si prenderà il prossimo sindaco”.

Nel corso della chiacchierata con la stampa, Beppe Sala ha anche lanciato una dura frecciatina a Inter e Milan:

“Possiamo rimpiangere le proprietà alla Moratti o alla Berlusconi: io rimpiango Moratti e gli mando un abbraccio. Ma oggi i club considerano lo stadio un’occasione di business”.

Nunzio Marrazzo

