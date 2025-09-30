Arriva la conferma del club rossonero riguardante il nuovo stadio; Milan e Inter si preparano ad una nuova era.

In una settimana piena di euforia in Casa Milan, è arrivata la notizia più importante di tutte. Dopo la comunicazione di questa notte dell’approvazione della vendita di San Siro da parte del Comune di Milano, ora è arrivata anche la conferma del Milan e Inter. Le due società, tramite un comunicato congiunto, hanno ufficializzato la notizia.

Milan e Inter, c’è la nota ufficiale: “Passo storico per i club e la città”

è arrivato anche il tanto atteso comunicato ufficiale fatto da Milan e Inter riguardante la notizia di questa notte. L’acquisizione di San Siro e l’imminente nascita di un nuovo stadio ora è ufficiale: “AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città”.

Il comunicato poi continua: “In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo”.