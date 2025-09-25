Nuovo Stadio, Sala rompe il silenzio: l’annuncio su Milan e Inter

Il sindaco di Milano Sala ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter, rilasciando diversi indizi riguardo a quello che accadrà in futuro

Mentre il Milan si prepara per due settimane di fuoco sul rettangolo verde, avendo in programma due match di ampio spessore contro Napoli e Juventus, arrivano notizie extra campo di prioritaria importanza. Il tema legato allo stadio sta entrando sempre di più nella fase calda, con Milan e Inter che conosceranno a breve la loro futura casa. In merito a questo tema è intervenuto poco fa il sindaco Sala, rilasciando delle dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni.

Sala su tema stadio: “In caso di no Milan e Inter scapperebbero…”

La questione legata a San Siro è un tema delicatissimo, uno dei più importanti che la città di Milano abbia trattato negli ultimi anni. Da questa scelta dipende il futuro di due club storici come Milan e Inter, ma anche della città intera. Ciò è stato confermato anche il sindaco Sala, che ha rilasciato delle dichiarazioni a seguito dell’inaugurazione della nuova sede di Zurich.

Queste le parole del sindaco di Milano: “La vendita di San Siro e lo sviluppo che verrà fatto da Inter e Milan è un qualcosa che segnerà un momento importante per la città. Inoltre è anche un elemento di discussione in campagna elettorale, tra chi si è dimostrato a favore di questo cambiamento e chi invece lo rifiuta“.

Sala ha poi concluso sottolineando come, in caso non passasse la delibera, Milan e Inter si sposterebbero da Milano, causando un danno alla città: “Se la delibera non passasse, si muoverebbero con rapidità verso un’altra situazione“, cioè realizzare due stadi, uno a San Donato milanese e l’altro a Rozzano.