Italiano-Milan, tutta la verità: l’ha detto in conferenza

In estate vicino al Milan? Vincenzo Italiano fa chiarezza sui rumors: queste le sue parole a ridosso del match

Terminata la sosta nazionale, si torna a pensare al campionato ed al big match che attende il Milan di Massimiliano Allegri. In scena domani sera a San Siro alle ore 20.45, Milan-Bologna, match valevole per la terza giornata di campionato.

Appollaiate a tre punti in classifica, l’una al fianco dell’altra, Milan e Bologna vanno alla ricerca dei tre punti per ridurre il gap con chi invece questo campionato lo ha approcciato al meglio, Roma e Napoli su tutte con l’outsider Cremonese che punterà a ripetersi. Il Bologna dopo la sconfitta di misura dell’Olimpico all’esordio, ha risposto con la stessa moneta nella seconda giornata nella quale ha battuto il Como per 1-0 grazie al gol di Orsolini.

Nella conferenza stampa di oggi, ha parlato il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano, illustrando la gara e respingendo anche i rumors riguardo ad un accostamento ai rossoneri.

Queste le parole di Vincenzo Italiano, riportate dal sito AlfredoPedulla.com

“Secondo me abbiamo fatto un grande risultato con il Como, sebbene la prestazione fosse migliorabile, domani ci aspetta il Milan che senza coppe avrà la massima concentrazione per il campionato: il loro obiettivo è noto.

Dovremo fare una grande prestazione per portare via punti da San Siro. Non so in che percentuale siamo ma stiamo crescendo e cercheremo di dimostrarlo già domani.

Io vicino al Milan? Il mio focus è sempre stato sul Bologna, ho sempre detto che qui si sta bene e si crescerà perché c’è un ambiente ambizioso che ti spinge a migliorarti settimana dopo settimana. Se ci sono apprezzamenti verso il lavoro svolto fa piacere sia a me sia allo staff, ma penso solo al Bologna”.