Pulisic meglio di Lautaro: il dato che esalta i tifosi rossoneri!

Dopo la splendida vittoria di ieri sera sul Napoli, ecco un’altra bella notizia per tutta la tifoseria del Milan.

Non c’è fine alla contentezza per i tifosi milanisti in questo lunedì di fine settembre. Tutto è iniziato ovviamente ieri sera, con i rossoneri che hanno sconfitto il Napoli di Antonio Conte per due a uno. Un primo tempo da grandissima squadra, con tecnica, velocità, pressing e i gol di Saelemaekers e Pulisic a ipotecare il risultato finale.

Poi un secondo tempo di estrema sofferenza, dovuto anche all’espulsione di Estupinian. Ma anche lì la squadra ha tenuto alla grandissima, difendendosi all’unisono e riuscendo a respingere gli assalti degli azzurri, per una serata che sicuramente sarà ricordata in casa Milan.

News Milan: ecco il dato di Pulisic che fa impazzire i tifosi

La migliore notizia in assoluto è sicuramente il rendimento di Christian Pulisic. Arrivato a Milano quasi senza riflettori due anni fa, l’americano ha sempre risposto alla grande quando chiamato in causa, anche in periodi in cui la squadra non girava. Qualche partita magari sottotono sì, ma mai davvero deludente. Inoltre, la sua intelligenza tattica gli consente di trovare sempre la posizione giusta in campo per colpire le difese avversarie. Oltre a tecnica e velocità ovviamente non comuni.

Non è un caso, infatti, il dato riportato da Opta quest’oggi: da quando Pulisic gioca in Serie A è il giocatore che ha partecipato a più marcature. Ben 46, con 27 gol e 19 assist all’attivo. Dietro di lui il capitano degli storici rivali, ovvero Lautato Martinez. L’argentino è infatti fermo a 45 in questa speciale classifica.