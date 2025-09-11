Rabiot, mamma Veronique fa impazzire i tifosi rossoneri: le parole

Mai banale la mamma di Adrien Rabiot, agente del calciatore ex Juventus: subito scatenata dopo il passaggio in rossonero del figlio

Adrien Rabiot è stato l’ultimo grande colpo della rivoluzionaria estate rossonera. Messo alla porta dal Marsiglia dopo “la rissa da pub inglese”, come l’ha definita De Zerbi, con Rowe, oggi al Bologna, il francese non ha perso tempo e grazie al lavoro di mamma Veronique, all’intercessione di Allegri e alla trattativa lampo condotta da Tare, ha subito trovato posto nella Milano rossonera.

Allegri ha finalmente l’assaltatore che chiedeva e Adrien ha la chance di giocare con continuità per conquistare la convocazione per quello che sarebbe il suo terzo mondiale.

Milan, Veronique Rabiot scatenata: “Milan prima scelta”

Veronique Rabiot ha accompagnato oggi il figlio a Milano, ufficializzando il trasferimento tanto atteso al Milan, dopo i contrasti con l’Olympique Marsiglia. Ai giornalisti presenti, la madre e agente del centrocampista non ha avuto dubbi: “Il Milan è sempre stata la primissima scelta di Adrien”.

Il centrocampista francese è atteso a Milanello per il primo allenamento con la nuova maglia e resta da capire se potrà essere subito disponibile per la sfida contro il Bologna di domenica. Il club rossonero ha investito 10 milioni di euro per assicurarsi Rabiot, che ha firmato un contratto triennale fino al 2028, con opzione per il 2029. Appena arrivato, Rabiot ha salutato i tifosi marsigliesi con un messaggio carico di gratitudine, ricordando il calore e la passione ricevuti al Velodrome e ringraziando i sostenitori per l’affetto mostrato durante la sua esperienza in Francia.