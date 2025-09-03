Retroscena Milan, Moretto sgancia la bomba: due gioielli potevano essere rossoneri

Nell’ultima sessione di mercato sono stati due i gioielli che potevano sbarcare al Milan. Il retroscena di Matteo Moretto ha lasciato sorpreso il popolo rossonero.

Difficile non definire intenso il mercato del Milan. I rossoneri hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione, dando via una buona fetta dell’organico e accogliendo ben dieci acquisti. Una sessione di calciomercato che ha visto il Diavolo decisamente protagonista, ma nonostante i tanti colpi è francamente impossibile definire la campagna acquisti rossonera del tutto soddisfacente.

Concluso il mercato, la sensazione è che ci si potesse muovere meglio con alcuni innesti che lasciano perplessi e con alcune zone del campo che appaiono ancora troppo scoperte. Tanti dubbi ruotano attorno al reparto difensivo, a cui mancano esperienza e alternative di livello. Ed è anche per questo che l’ultimo retroscena di Matteo Moretto ha fatto molto scalpore.

Milan, poteva arrivare un terzino destro: cercati Arnau Martinez e Hector Fort

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, dopo l’uscita di Alex Jimenez, il Milan si era mosso per un nuovo terzino destro. Sul taccuino della dirigenza rossonera erano finiti Arnau Martinez del Girona, seguito anche dalla Juventus, e Hector Fort del Barcellona, poi andato in prestito all’Elche. Due spagnoli molto promettenti, rispettivamente classe 2003 e classe 2006, che hanno fatto parlare molto bene di loro in Spagna.

Nonostante l’interesse, il Milan ha poi deciso di non puntarci, scegliendo di non chiudere per nessun terzino destro. Una decisione sicuramente molto discutibile, con Alex Jimenez che non è stato di fatto rimpiazzato.

Complice anche la cessione di Musah, che contro il Lecce aveva giocato da titolare, ora sulla corsia di destra il Milan può contare solo su Alexis Saelemaekers. All’occorrenza potrebbero essere adattati Pulisic e Loftus-Cheek, ma è chiaro che la fascia rossonera avrebbe avuto bisogno di almeno un altro rinforzo. Possibile che il colpo sulla destra sia stato posticipato a gennaio, con la speranza che non possa essere già troppo tardi.