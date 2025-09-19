“Rifiutata un’offerta del Milan”, il ds esce allo scoperto: arriva l’ammissione

Milan, il retroscena su Nicolussi Caviglia

È stato rivelato un altro particolare retroscena di mercato sul Milan: il direttore sportivo ha parlato senza filtri.

Prima di dare inizio alla rivoluzione, potando in rossonero Igli Tare e Massimiliano Allegri, la dirigenza del Milan ha tenta di portare all’ombra della Madonnina un giocatore in particolare. Il retroscena di mercato è stato svelato dal direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli.

Il Milan voleva il regista ex Juve: il retroscena

Prima di coinvolgere la rosa in una massiccia rivoluzione estiva, partita con l’insediamento di Tare e Allegri, il Milan aveva tentato di affondare il colpo scorso per il regista ex Juventus. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia.

Il retroscena risale a gennaio scorso e a rivelarlo è stato il ds del Venezia, Filippo Antonelli, a margine della conferenza stampa della gara di Serie B contro il Cesena: “Aveva espresso la volontà di andare. Per lui abbiamo rifiutato un’offerta a gennaio del Milan, poi è arrivata la Fiorentina, che fa le coppe europee. Ho provato a trattenerlo, ma è stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo. Quindi, abbiamo accettato alle nostre condizioni”.

Dopo l’esperienza al Venezia, Hans Nicolussi Caviglia ha sposato il progetto Fiorentina. Il centrocampista scuola Juventus si è trasferito in prestito oneroso per un milione di euro con obbligo di riscatto sui 6 milioni di euro.

Nunzio Marrazzo

