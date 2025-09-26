San Siro in vendita, il Comune si è riunito: la decisione è da non credere

La diatriba tra Inter/Milan e il Comune di Milano sul futuro di San Siro continua: la decisione emersa dal Consiglio è da non credere

La vicenda San Siro continua a trascinarsi tra rinvii, tensioni e colpi di scena degni di una telenovela. L’ultima puntata si è consumata ieri a Milano, durante un consiglio comunale infuocato, tra fischi, polemiche bipartisan e accuse reciproche. Al centro del dibattito, la delibera di vendita del Meazza a Inter e Milan, passo indispensabile per avviare la costruzione del nuovo stadio.

Milan-San Siro, decisione rinviata: ecco quando ci sarà il verdetto finale

Come riporta il Corriere dello Sport, il confronto è stato acceso sin dall’inizio: la vicesindaca Anna Scavuzzo, accolta da sonori fischi, ha ribadito la necessità di trovare un equilibrio tra investimento privato e interesse pubblico: «San Siro deve essere un punto di incontro, non un terreno di scontro». Parole che però non hanno placato i contrasti, visto che non solo l’opposizione, ma anche una parte della stessa maggioranza ha già annunciato voto contrario.

Dopo oltre quattro ore di discussione, nessun verdetto: tutto rinviato a lunedì pomeriggio alle 16.30, quando il consiglio tornerà a riunirsi per il voto finale. Rinvio dettato anche, si legge sempre sul Corriere, dalla scarsa conoscenza delle carte denunciata da alcuni consiglieri. Una decisione cruciale, perché l’offerta congiunta di Inter e Milan scade il 30 settembre 2025, poco prima che scatti il vincolo sul secondo anello dell’impianto.