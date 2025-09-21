San Siro, Marotta fa le veci anche del Milan: “Situazione imbarazzante”

A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Inter e Sassuolo, il presidente nerazzurro ha parlato trattando il tema San Siro.
In questi ultimi giorni è ripresa la telenovela legata a San Siro: ad inizio settimana, la giunta del Comune di Milano ha deliberato la vendita a Milan e Inter dello stadio e della zona circostante, con i due club vicini dunque all’acquisizione. Una telenovela che durerà ancora per molto, considerato che nel Consiglio comunale di venerdì, sembra che non sia stata raggiunta la maggioranza per cedere San Siro ai due club milanesi, o comunque ci siano stati forti dibattiti sulla questione.
San Siro, Marotta tuona: “A Milano, sport messo da parte”
A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Inter e Sassuolo, ai microfoni di DAZN è intervenuto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, un pò stizzito sulla questione San Siro. Nelle dichiarazione rilasciati ha fatto le veci anche del Milan, parlando di una situazione imbarazzante in quel del capoluogo milanese.
Queste le parole del presidente nerazzurro:
Da uomo di calcio, assisto ad uno scenario imbarazzante: il calcio e lo sport in generale a Milano sono messi un po’ da parte, non riusciamo ad avere i criteri per organizzare una finale di Champions qui a San Siro, stadio che non è stato promosso per Euro32. Tutto questo perché si è creato un dibattito politico, dove sono intervenuti politici di 30 anni fa, molto conservativi, e non capiscono che Milano è una città tra le più belle nel mondo e per quanto riguarda lo sport, Inter e Milan sono due eccellenze, che hanno bisogno di un proprio stadio. Se non si riesce a risolvere la questione a livello comunale, Inter e Milan sarebbe costrette a cercare ulteriori posti. Spero che il buonsenso prevalga.