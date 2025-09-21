San Siro, Marotta fa le veci anche del Milan: “Situazione imbarazzante”

A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Inter e Sassuolo, il presidente nerazzurro ha parlato trattando il tema San Siro.

In questi ultimi giorni è ripresa la telenovela legata a San Siro: ad inizio settimana, la giunta del Comune di Milano ha deliberato la vendita a Milan e Inter dello stadio e della zona circostante, con i due club vicini dunque all’acquisizione. Una telenovela che durerà ancora per molto, considerato che nel Consiglio comunale di venerdì, sembra che non sia stata raggiunta la maggioranza per cedere San Siro ai due club milanesi, o comunque ci siano stati forti dibattiti sulla questione.

San Siro, Marotta tuona: “A Milano, sport messo da parte”

A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Inter e Sassuolo, ai microfoni di DAZN è intervenuto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, un pò stizzito sulla questione San Siro. Nelle dichiarazione rilasciati ha fatto le veci anche del Milan, parlando di una situazione imbarazzante in quel del capoluogo milanese.

Queste le parole del presidente nerazzurro: