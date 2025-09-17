San Siro, Scaroni non si nasconde: “Spenderemo tanti soldi”

Il Presidente del club rossonero ha commentato la delibera della giunta del Comune di Milano su San Siro.

Nella giornata odierna, è arrivata una svolta importante per il calcio italiano: la giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione dello stadio San Siro, ai club Milan e Inter. Dopo diversi giorni, settimane, mesi di chiacchiere, si è arrivato ad un accordo: il club rossonero e il club nerazzurro verseranno nelle casse del comune milanese 197 milioni di euro, di cui 73 subito alla sottoscrizione del contratto. Nei prossimi giorni, ma comunque entro fine settembre, tale delibera verrà portata in Consiglio comunale, ma ormai la certezza della cessione è nota a tutti. Non solo San Siro, ma anche l’area circostante, che dovrà rimanere almeno al 50% “area verde”. Un nuovo capitolo per il calcio milanese, ma anche italiano: si auspica, infatti, che il nuovo San Siro possa essere concluso entro il 2032, anno degli Europei 2032.

Delibera San Siro, interviene Scaroni: grandi progetti in mente

Nei prossimi giorni tale delibera verrà portata appunto in consiglio, per convalidare definitivamente questo passato storico. A tal proposito, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha così commentato:

Non ho ancora letto la delibera, sono tante pagine, ma è un passo avanti di un percorso iniziato tanti anni fa, che è quasi arrivato alla fine.

Il Presidente ha poi proseguito con le intenzioni del club rossonero: