Scaroni chiaro sulla questione stadio: arriva un retroscena importante

Paolo Scaroni ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce: il presidente del Milan è stato molto chiaro sulla questione stadio.

C’è voglia, fame e tanta ambizione di voler dare seguito al filotto di vittorie ottenuto in campionato per lanciare alle rivali un ulteriore messaggio. Dopo aver mandato ko Lecce, Bologna e Udinese, questa sera il Milan di Max Allegri torna di scena sul rettangolo verde di San Siro per il terzo turno della Coppa Italia.

La formazione rossonera dovrà vedersela con un avversario già incrociato in questo avvio di stagione in Serie A: il Lecce. Il Milan scenderà in campo alle ore 21:00. A pochi minuti dalla sfida, tra le fila dei rossoneri ha parlato il presidente Paolo Scaroni. Il patron del Diavolo sì è soffermato sulla questione stadio.

Scaroni si sbilancia: il presidente del Milan manda un nuovo messaggio sul tema stadio

Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema San Siro ai microfoni di Sport Mediaset: “Questione Stadio? È un tema di cui mi occupo da 4 o 5 anni, mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso. Sono fiducioso perché noi abbiamo bisogno di un nuovo stadio, per il Milan, per l’Inter e per Milano, per una dimensione internazionale. Non riesco a immaginare che Milano non abbia uno stadio dove poter vedere le coppe, la Nazionale e tutto quello che richiede la UEFA”.

Sul comunicato congiunto: “Naturalmente io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa e per averlo abbiamo scelto il meglio internazionale. Ci sono due compagnie che si sono già cimentate nella storia, Norman Foster si è occupata di rifare lo stadio di Wembley e speriamo che possa fare anche qui lo stesso. C’è grande ottimismo e grande fiducia nella politica visto che sarà il Consiglio Comunale a dover varare l’operazione nei prossimi giorni”.