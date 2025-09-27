Serie A, la sentenza su Lautaro fa discutere: polemica anche tra i tifosi Milan

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è finora decisivo nel match valido per l’anticipo serale di questo turno di Serie A.

Domani sera si giocherà il tanto atteso match tra Milan e Napoli ma anche quest’oggi ha offerto sfide piuttosto interessanti. Nel pomeriggio Juve e Atalanta si sono divise il risultato con un pari che fa felici più i tifosi bianconeri che gli ospiti, avanti fino a pochi minuti dal termine. In questi minuti si sta giocando invece l’anticipo serale tra Cagliari e Inter e nel primo tempo è andato a segno cosi l’argentino Lautaro Martinez.

Cagliari Inter, le parole su Lautaro Martinez fanno discutere

Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez è l’uomo chiave dell’attacco nerazzurro e dell’intero club e nell’intervallo il giornalista Stefano Borghi ha avuto importanti dichiarazioni per lui a Sky Sport, ecco le sue parole:

“Cambiano i protagonisti ogni anno in serie A ma per me Lautaro resta il giocatore più forte di questo campionato”. Parole importanti e che hanno ovviamente scatenato i tifosi delle rivali, tifosi di Napoli, Juve e anche Milan che ovviamente hanno difeso i propri giocatori ed esaltato giocatori come ad esempio Christian Pulisic e Rafa Leao.