Supercoppa italiana, definite le date: ecco quando giocherà il Milan

Nel tardo pomeriggio odierna sono stati resi noti gli orari delle partite di Supercoppa italiana.

La stagione è cominciata: in queste prime tre uscite di campionato, il Milan ha ottenuto una sconfitta e due vittorie, cominciando ad avere un’impronta definitiva, data dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, che già era stato sulla panchina rossonera, ha messo le cose in chiaro fin da subito, fin dal suo arrivo sulla panchina del Milan, ancora prima di iniziare la preparazione. A distanza di tre mesi dal suo arrivo, con una squadra rivoluzionata, il Milan comincia ad avere una propria impronta e il fatto di non avere altre competizioni oltre al campionato da giocare, può permettere al club rossonero di togliersi qualche soddisfazione.

Supercoppa, gli orari delle partite: quando gioca il Milan

Nel tardo pomeriggio odierno, la Lega Serie A ha reso noti gli orari delle semifinali valide per la Supercoppa italiana: in “gara” ci sono Napoli, Inter, Milan e Bologna. Il Napoli vincitore dello Scudetto della passata stagione, l’Inter come seconda classificata del campionato, il Milan come finalista dell’ultima Coppa Italia e il Bologna come squadra vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia.

La prima semifinale si giocherà giovedì 18 dicembre e vedrà protagoniste Napoli e Milan, mentre la seconda sfida è in programma venerdì 19 dicembre, con Bologna ed Inter ad affrontarsi. La finale tra le vincenti si giocherà lunedì 22 dicembre, il tutto nella cornice di Riyadh.