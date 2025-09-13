Terremoto Milan, RedBird pronto a vendere: un fattore può essere decisivo

Il Milan rischia di far fronte ad uno degli scossoni più forti degli ultimi anni. La notizia sulle intenzioni di RedBird è davvero clamorosa.

I prossimi mesi che attendono il Milan rischiano di avere un’incidenza più che rilevante sul futuro del club, sia per quanto riguarda le questioni da campo che quelle al di fuori del terreno di gioco. Da domani ripartirà il campionato del Diavolo, con i risultati che diranno se la squadra potrà competere per alti livello o se invece la passata stagione sia stata solo l’inizio della fine.

Ancor più importanti potrebbero essere le questioni extra-campo, con RedBird protagonista. La società statunitense, a capo del Milan dal 2022, starebbe clamorosamente pensando di vendere il club. L’ultima indiscrezione è a dir poco clamorosa, ma tutto dipende da un aspetto importante.

RedBird vende il Milan, si valutano offerte: molto dipende dallo stadio

Intervenuto sul suo profilo X, Carlo Festa, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ha sganciato una vera e propria bomba su Milan ed Inter. Secondo il giornalista, sia RedBird che Oaktree starebbero valutando la vendita dei due club. Al momento non c’è un interesse reale, anche perché non è facile trovare un compratore americano o magari del Golfo pronto ad investire almeno 1 miliardo e mezzo.

La situazione di Milan ed Inter è, infatti, incerta, con la questione stadio ancora tutta chiarire. Ovviamente se la situazione legata al nuovo impianto dovesse risolversi o quantomeno delinearsi, vendere i due club sarebbe molto più semplice.

Attualmente non c’è nulla di serio e difficilmente le prossime settimane porteranno aggiornamenti rilevanti. Quel che è certo è che il futuro del Milan è in continua evoluzione.