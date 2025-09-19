Udinese-Milan, Allegri fa chiarezza: parole nette su Leao e Maignan

Mister Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Udinese: chiaro messaggio alla squadra.

Il Milan torna sotto i riflettori della Serie A. Dopo la vittoria interna contro il Bologna, la squadra rossonera questo weekend sarà di scena in Friuli per fare i conti con l’Udinese di Kosta Runjaic. Un match che Allegri seguirà dalla tribuna a causa della squalifica di un turno, rimediata dopo l’espulsione in Milan-Bologna. Così come il Diavolo, anche la formazione bianconera si avvicina al match forte di due vittorie consecutive.

In occasione degli ultimi due turni di Serie A, l’Udinese ha mandato al tappeto Inter e Pisa. Mentre il Milan si è imposto nei match con Lecce e appunto Bologna. Alla vigilia della trasferta in Friuli, ha parlato mister Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno ha presentato la sfida attraverso la consueta conferenza stampa pre gara.

Allegri presenta Udinese-Milan: le parole del tecnico

Mister Massimiliano Allegri ha esordito in conferenza stampa dichiarando: “La squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una formazione molto difficile, con giocatori fisici e tecnici. Sarà un test molto importante per noi. Bisogna dare continuità alle due vittorie fatte, siamo all’inizio del percorso e domani abbiamo una possibilità importante. Se abbiamo superato lo shock dell’ottavo posto? Lo dirà il campo, non è che perché abbiamo vinto 2 partite siamo diventati tutti bravi. Domani quando inizia la partita bisogna accendere l’interruttore sennò ci facciamo male. Durante la stagione ci sono 4 partite che sono lo snodo di una stagione, domani è una delle prime quattro che andremo ad affrontare prima della prossima sosta”.

Allegri ha poi fatto il punto sulla situazione in merito alle condizioni di Leao e Maignan: “Dobbiamo fare una partita di grande compattezza e tecnica, dovremo approfittare delle occasioni che avremo. La percentuale delle occasioni sfruttate in questo momento è molto bassa. Leao? Sta lavorando bene, speriamo di averlo durante la settimana prossima e a disposizione per la gara col Napoli. Maignan? É a posto, sereno, martedì sarà in porta con il Lecce credo”.

In seguito, Allegri ha sottolineato un concetto ben preciso: “Non è questione di bilanciamento. La squadra deve sapere che durante la partita si può giocare in diversi modi, soprattutto quando abbiamo la palla. Fofana è un grande giocatore, ma deve fare più gol: ha già avuto diverse occasioni. L’importante è dimenticarsi delle vittorie e pensare a quello che dobbiamo fare. Abbiamo degli attaccanti bravi e validi, hanno tanti gol nelle gambe. Anche i centrocampisti e i difensori ci possono dare una grossa mano”.

Allegri ha speso due parole pure per il tema Var: “Posso dire che è uno strumento che ha migliorato e ridotto l’errore durante la partita. Però, il Var in certe situazioni è soggettivo. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. Quando c’è un fuorigioco e l’azione sfocia in un calcio d’angolo è una cosa oggettiva, lì bisogna migliorare. Bisogna farlo diventare più oggettivo possibile”.

Successivamente, il tecnico ha parlato di Gimenez, Pulisic e Ricci: “Sta facendo bene, ha avuto tante occasioni e inizierà a far gol perché li ha sempre fatti. Pulisic sta molto meglio, domani deciderò se farlo partire dall’inizio o portarlo in panchina. Martedì abbiamo una partita importante da dentro o fuori, come sempre i cambi danno un apporto molto importante alla squadra. L’obiettivo è entrare nelle prime 4 e dobbiamo fare il primo passettino domani. Ricci è in continua crescita, la pre season l’ha fatta molto bene. Si fa sempre trovare pronto ed è un giocatore affidabile. E questo è fondamentale quando costruisci una squadra per lottare per determinati obiettivi”.

Sul capitano di domani, Allegri ha dichiarato: “Al 99% Gabbia, così avete scoperto uno che gioca”.

Allegri ha anche rimarcato: “La cosa che è molto importante è che bisogna tenere un profilo molto basso, non si deve passare dall’esaltarsi al deprimersi. I ragazzi lo sanno che quando si è al Milan è la normalità vincere le partite, l’eccezione è quando si perde una partita. Modric? E’ un Pallone d’Oro, non c’è bisogno di dire altro. E’ un piacere vederlo giocare, è un uomo che si mette a disposizione del gruppo e questa è la cosa più bella. Saelemaekers? Ha qualità importanti per diventare molto forte. Con il Bologna è rimasto in equilibrio mentale per tutta la partita”.