Udinese-Milan, Allegri scioglie i dubbi: scelta fatta in attacco

di
Milan, Allegri si affida a Gimenez

Mister Massimiliano Allegri prepara il Milan per il match in Friuli: il tecnico ha fatto la sua scelta per quanto riguarda l’attacco.

Il Milan va a caccia del terzo successo di fila per confermarsi nei piani alti della Serie A. Dopo aver steso Lecce e Bologna, la squadra di Max Allegri va alla ricerca del tris di vittoria in terra friulana, dove l’attende l’Udinese di Kosta Runjaić. I rossoneri scenderanno sul manto erboso del Bluenergy Stadium questa sera alle ore 20:45. Per cercare di risolvere il match, mister Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi ad un giocatore in particolare, riponendo in lui massima fiducia.

Allegri ha deciso: sarà lui il bomber titolare in Udinese-Milan

Mister Massimiliano Allegri, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, punterà su Santiago Gimenez in attacco. Nonostante il momento no, il tecnico di Livorno è pronto a dare una nuova chance al messicano in occasione della sfida contro l’Udinese. D’altronde, con estrema sicurezza, l’ex allenatore bianconero ha parlato così in conferenza de El Bebote: “Sta facendo bene, ha avuto tante occasioni e inizierà a far gol perché li ha sempre fatti”.

Questa sera, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2. A spalleggiare il bomber messicano dovrebbe essere Pulisic, favorito su Loftus-Cheek. Mentre in mediana, quasi certamente, sarà confermato il terzetto composto da Fofana, Modric e Rabiot, con Saelemaekers ed Estupinan sugli esterni. In difesa, invece, dovrebbe iniziare il trio formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. In porta ci sarà Terracciano, tra i pali dal primo minuto per sostituire l’infortunato Maignan. Allegri assisterà alla gara stando in tribuna.

Milan, Allegri si affida a Gimenez
Milan, Allegri punta ancora su Gimenez – (LaPresse) SpazioMilan.it

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie