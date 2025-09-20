Udinese-Milan, Allegri scioglie i dubbi: scelta fatta in attacco

Mister Massimiliano Allegri prepara il Milan per il match in Friuli: il tecnico ha fatto la sua scelta per quanto riguarda l’attacco.

Il Milan va a caccia del terzo successo di fila per confermarsi nei piani alti della Serie A. Dopo aver steso Lecce e Bologna, la squadra di Max Allegri va alla ricerca del tris di vittoria in terra friulana, dove l’attende l’Udinese di Kosta Runjaić. I rossoneri scenderanno sul manto erboso del Bluenergy Stadium questa sera alle ore 20:45. Per cercare di risolvere il match, mister Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi ad un giocatore in particolare, riponendo in lui massima fiducia.

Allegri ha deciso: sarà lui il bomber titolare in Udinese-Milan

Mister Massimiliano Allegri, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, punterà su Santiago Gimenez in attacco. Nonostante il momento no, il tecnico di Livorno è pronto a dare una nuova chance al messicano in occasione della sfida contro l’Udinese. D’altronde, con estrema sicurezza, l’ex allenatore bianconero ha parlato così in conferenza de El Bebote: “Sta facendo bene, ha avuto tante occasioni e inizierà a far gol perché li ha sempre fatti”.

Questa sera, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2. A spalleggiare il bomber messicano dovrebbe essere Pulisic, favorito su Loftus-Cheek. Mentre in mediana, quasi certamente, sarà confermato il terzetto composto da Fofana, Modric e Rabiot, con Saelemaekers ed Estupinan sugli esterni. In difesa, invece, dovrebbe iniziare il trio formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. In porta ci sarà Terracciano, tra i pali dal primo minuto per sostituire l’infortunato Maignan. Allegri assisterà alla gara stando in tribuna.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri