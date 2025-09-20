Udinese-Milan, Fofana parla da leader: il francese sprona Gimenez

di
Milan, le parole di Fofana

Youssouf Fofana ha parlato da leader puro dopo la vittoria contro l’Udinese: il francese manda un messaggio a Santiago Gimenez.

Il Milan domina in lungo e in largo in Friuli contro l’Udinese, mettendo a segno la terza vittoria consecutiva dopo i successi ai danni di Lecce e Bologna. La squadra rossonera ha espugnato la tana dei bianconeri con un roboante 3-0, maturato dalla doppietta di Pulisic e dal gol di Fofana. Al termine del match, non solo l’ex Chelsea, anche il centrocampista francese è intervenuto a ‘Vamos’ su Dazn per analizzare la prova del Milan.

Fofana parla da leader: messaggio per Gimenez

Youssouf Fofana ha parlato da leader vero dopo la vittoria contro l’Udinese: “Patto con Allegri e Loftus-Cheek? Il mister ci ha chiesto 15 gol, ora ne mancano solo 13! È bello che in squadra facciano tutti gol.

Su Gimenez: “È sfortunato, gli attaccanti hanno bisogno di fare tanti gol. Il gol è come il ketchup, quando arriva il primo gli altri seguono”.

Fofana ha poi aggiunto: “Quanti gol farò? Non lo so, adesso sono al secondo voglio arrivare a 10 alla fine della stagione”.

Milan, le parole di Fofana
Milan, Fofana parla da leader – (LaPresse) SpazioMilan.it

Sul ruolo a centrocampo: “Mi trovo bene dove mi mette il mister. Preferisco stare più basso per avere la possibilità di attaccare. Devo lavorare per essere pronto su ogni pallone negli ultimi 25 metri e fare la differenza”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie