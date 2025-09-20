Udinese-Milan, Fofana parla da leader: il francese sprona Gimenez

Youssouf Fofana ha parlato da leader puro dopo la vittoria contro l’Udinese: il francese manda un messaggio a Santiago Gimenez.

Il Milan domina in lungo e in largo in Friuli contro l’Udinese, mettendo a segno la terza vittoria consecutiva dopo i successi ai danni di Lecce e Bologna. La squadra rossonera ha espugnato la tana dei bianconeri con un roboante 3-0, maturato dalla doppietta di Pulisic e dal gol di Fofana. Al termine del match, non solo l’ex Chelsea, anche il centrocampista francese è intervenuto a ‘Vamos’ su Dazn per analizzare la prova del Milan.

Fofana parla da leader: messaggio per Gimenez

Youssouf Fofana ha parlato da leader vero dopo la vittoria contro l’Udinese: “Patto con Allegri e Loftus-Cheek? Il mister ci ha chiesto 15 gol, ora ne mancano solo 13! È bello che in squadra facciano tutti gol.

Su Gimenez: “È sfortunato, gli attaccanti hanno bisogno di fare tanti gol. Il gol è come il ketchup, quando arriva il primo gli altri seguono”.

Fofana ha poi aggiunto: “Quanti gol farò? Non lo so, adesso sono al secondo voglio arrivare a 10 alla fine della stagione”.

Sul ruolo a centrocampo: “Mi trovo bene dove mi mette il mister. Preferisco stare più basso per avere la possibilità di attaccare. Devo lavorare per essere pronto su ogni pallone negli ultimi 25 metri e fare la differenza”.