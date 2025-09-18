Udinese-Milan, il big scivola giù nelle gerarchie: Allegri lo manda in panchina

Rischio panchina per il big rossonero, che potrebbe essere assente nell’undici titolare di sabato per la sfida tra Udinese e Milan. Con Max Allegri non è più al sicuro.

Mentre le avversarie sono impegnate con le competizioni europee, il Milan pensa già alla prossima sfida di campionato. Dopo i successi contro Lecce e Bologna, i rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva. Sabato sera ad attendere il Diavolo c’è l’Udinese, protagonista di un ottimo avvio di campionato con sette punti in tre giornate con anche la prestigiosa vittoria a San Siro contro l’Inter.

Il Bluenergy Stadium è un campo da sempre molto ostico, ma il Milan non può fermarsi proprio adesso. I ragazzi di Max Allegri devono approfittare delle fatiche europee delle contendenti, cercando di recuperare così qualche punto. Sono giorni di riflessione per Allegri, che dovrà decidere chi mandare in campo dal primo minuto. Un big rossonero potrebbe finire in panchina.

Milan, rischio panchina per Gimenez: con l’Udinese possibile coppia Pulisic-Nkunku

Come confermato nella conferenza prima del Bologna da Allegri, quasi certamente anche sabato il Milan non potrà contare su Rafael Leao. Ciò riduce le scelte di Allegri per l’attacco, che sta comunque pensando ad un cambio rispetto alla gara con i rossoblù. Come riportato da Il Quotidiano Sportivo, potrebbe esserci spazio per l’inedita coppia composta da Christian Pulisic e Christopher Nkunku.

Lo statunitense tornerà titolare dopo aver riposato per più di un’ora con il Bologna post impegni con la Nazionale. Possibile debutto da titolare invece per Nkunku, entrato a cinque dalla fine ma subito protagonista nell’episodio del rigore poi revocato. In panchina potrebbe finire quindi Santiago Gimenez, protagonista di un avvio di stagione tutt’altro che impattante.

Si tratterebbe di un’ulteriore bocciatura per il centravanti messicano, con Max Allegri che non è mai sembrato andar pazzo per l’ex Feyenoord. Del resto il Milan ha provato a piazzare Gimenez fino all’ultimo giorno di mercato. Sta al classe 2001 guadagnarsi la fiducia del tecnico, ma è chiaro che nel frattempo potrebbe scivolare in basso nelle gerarchie.