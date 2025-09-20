Udinese-Milan, Landucci esalta il gruppo: che messaggio alla squadra

Marco Landucci elogia la squadra dopo la roboante vittoria di Udine: che messaggio al gruppo rossonero.

Terza vittoria di fila per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo aver steso Lecce e Bologna, il Diavolo manda al tappeto anche l’Udinese di Kosta Runjaić. La formazione rossonera ha messo le mani sulla vittoria imponendosi senza particolari affanni in Friuli ed il punteggio di 3-0 lo conferma.

Un tris rossonero che porta la firma di Pulisic (doppietta) e Fofana. Il Milan ha dominato in Friuli, mettendo un freno alla corsa dell’Udinese che arrivava da due successi di fila (contro Inter e Pisa). Al termine della gara, la prestazione del Milan è stata analizzata dal vice di Max Allegri, Marco Landucci.

Landucci esalta il gruppo: messaggio da brividi alla squadra

Dopo la vittoria contro l’Udinese, Marco Landucci ha parlato a margine della trasmissione “Vamos” di Dazn. Il vice di Max Allegri ha speso grandi parole per il gruppo: “Stasera abbiamo fatto una partita seria, con rispetto per l’Udinese. Abbiamo avuto spirito di gruppo, questa sera festeggiamo. Poi testa al Lecce per la partita di martedì di Coppa Italia”.

Su Modric: “Non so dove arriverà, conosciamo il calciatore. È un vero campione, un esempio e una persona umile che si è messo a disposizione della squadra, si allena come un ragazzo della primavera”.

Su Pulisic: “Quando tira in porta è micidiale, mi sono sorpreso abbia sbagliato il primo tiro. È un cecchino, un giocatore importante”.

Sul pressing del Milan: “Correre in avanti ti apre delle soluzione, se stai fermo ti vengono tutti a marcare. È in quegli spazi che si è inserito Rabiot, mi ha detto che voleva fare gol e aveva ragione. Il suo soprannome? Monsieur”.

