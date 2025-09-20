Udinese-Milan, Landucci fa chiarezza su Nkunku: parole nette sulle condizioni dell’attaccante

di
Il vice di Max Allegri, Marco Landucci, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Udinese-Milan: l’allenatore in seconda fa chiarezza su Nkunku.

È un Milan a caccia della terza vittoria di fila quello che questa sera scenderà in campo per la quarta giornata di Serie A. Dopo aver fatto bottino pieno contro Lecce e Bologna, la squadra di Max Allegri è pronta a ripetersi anche in Friuli al cospetto dell’Udinese di Kosta Runjaić.

Anche la formazione bianconera arriva da un buon momento, sia sul piano della forma che in termini risultati. L’Udinese è reduce da due vittorie consecutive ai danni di Inter e Pisa. Prima del calcio d’inizio, in casa Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni il vice allenatore Marco Landucci. L’allenatore in seconda dei rossoneri, che questa sera prenderà il posto di Allegri in panchina (squalificato), ha fatto chiarezza sulle condizioni di Nkunku.

Udinese-Milan: Landucci fa chiarezza su Nkunku

Marco Landucci ha dato il via alla sua intervista a Dazn dichiarando: “Udinese partita da non sbagliare? È una grande squadra, sono fisici e molto tecnici. Hanno battuto Inter e Pisa Vincere qui sarà dura, ma noi veniamo da due buone gare e vogliamo la terza vittoria di fila. Cosa chiediamo ai centrocampisti? Adesso nel calcio è occupazione degli spazi, chiediamo alle mezze ali di inserirsi”.

Milan, le dichiarazioni di Landucci – SpazioMilan.it

Su Modric: “È una grande persona, gli ho detto che mi è emoziona per come è non per come gioca. Lasciarlo davanti alla difesa? Vedremo partita dopo partita. Ha fatto tre grandi partite, è un giocatore incredibile, è un’onore averlo qui. Dietro abbiamo anche altri giocatori improntanti come Ricci, Rubén e Fofana”.

Su Nkunku: “Sta molto bene, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. È molto forte, avere un giocatore come lui a partita in corso è fondamentale”.

