Udinese- Milan, Runjaic: pronta la mossa per sorprendere il Milan

Il tecnico dell’Udinese Runjaic pensa ad un nuovo modulo per impensierire i rossoneri; tridente in arrivo?

Si gode la settimana senza impegni infrasettimanali il Milan , che dopo la convincente vittoria contro un avversario ostico come il Bologna può prepararsi con estrema calma per il match di sabato contro l’Udinese. In Friuli l’impegno sarà tutt’altro che facile, tant’è che l’Udinese in queste prime tre giornate ha collezionato ben 7 punti collocandosi nelle zone alte della classifica.

Allegri dovrà preparare in maniera minuziosa la partita, trovando un modo per scardinare la solidità dei bianconeri, che intanto preparano una mossa a sorpresa.

Verso Udinese-Milan, Runjaic studia il tridente

L’appuntamento è dunque per sabato alle 20:45. Al Bluenergy Stadium infatti andrà in scena Udinese-Milan, una partita che si preannuncia frizzante. Due squadre di fatto in forma, che arrivano da due vittorie consecutive e che hanno messo nel mirino il tris.

Secondo Tuttosport, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaić avrebbe in mente un piano per sorprendere i rossoneri. L’allenatore tedesco starebbe infatti ragionano sulla possibilità di schierare addirittura tre giocatori offensivi. Infatti oltre agli immancabili Iker Bravo e Davies, si starebbero alzando le quote di vedere partire dal primo minuto anche Nicolò Zaniolo, aumentano così la pressione verso la retroguardia rossonera.

L’ex Roma, dopo mesi difficili, starebbe ritrovando la condizione diventando così una reale soluzione per i friulani. Dunque, nel caso in cui l’ipotesi tridente venisse confermata, Zaniolo e Iker Bravo agirebbero da secondo punte, dando supporto al gigante Davies, che in queste prime tre partite si sta dimostrando un elemento indispensabile per i bianconeri.

Udinese-Milan, sfida da alta classifica

Come detto, sabato si affronteranno due squadre in forma, che sembrano aver già trovato la giusta quadra. I rossoneri infatti arrivano da due convincenti appuntamenti in cui hanno sicuramente meritato la vittoria creando tanto e concedendo pochissimo. Anche l’Udinese fa della difesa la propria forza: i friulani infatti fino ad ora hanno concesso solo 2 reti. Le prestazioni monstre di Solet e di Kristensen preoccupano Allegri, che sta ideando un modo per scardinare la retroguardia friulana.

Inoltre, la rosa a disposizione di Runjaic gode di grande fisicità, caratteristica che ha messo in difficoltà i cugini nerazzurri poche settimane fa a San Siro. Anche per questo sarà una partita spigolosa e maschia per i rossoneri, che devono essere psicologicamente pronti per una vera e propria battaglia.

Quella di sabato sarà una partita che ci darà diversi indizi sulla stagione che sarà; il Milan è atteso da una difficile trasferta, che , in caso di risultato positivo, potrebbe infondere sogni e ambizioni senza limiti a tutto il popolo rossonero.