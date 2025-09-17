Udinese-Milan, scelto l’arbitro del match dopo le polemiche rossonere

Rese note le scelte della CAN per la quarta giornata di Serie A: ecco chi dirigerà il match contro i friulani.

Udinese-Milan, è il match in programma sabato 20 settembre alle ore 20.45 alla Bluenergy Arena di Udine. La gara è valida per la quarta giornata di Serie A.

Gli uomini di Max Allegri vogliono continuare la scia positiva portando a casa un nuovo successo, la sfida non sarà facile visto il valore della rosa bianconera che ha già battuto l’altra squadra di Milano qualche domenica fa. La gara vedrà un arbitro internazionale e di grande esperienza, spesso impegnato in match di cartello.

Udinese-Milan: la squadra arbitrale

Sarà Daniele Doveri a dirigere il match. Con lui Cecconi e Scatragli come assistenti di linea, mentre il quarto ufficiale sarà Di Marco. Al VAR spazio a Meraviglia, affiancato da Maresca in qualità di AVAR. Una formazione arbitrale di alto profilo, scelta per una sfida che promette intensità e attenzione ai dettagli.

L’Udinese, reduce da un avvio di stagione combattuto, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i rossoneri. Dall’altra parte il Milan, dopo i recenti cambiamenti tattici e la rivoluzione estiva sul mercato, cercherà continuità e conferme per restare in alto in classifica. La presenza di un arbitro esperto come Doveri viene letta come una garanzia per una partita che potrebbe rivelarsi decisiva sul piano della corsa europea e per il morale delle due squadre.