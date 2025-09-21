Udinese-Milan, sentenza da sogno: “Prestazione devastante”

Durante la nuova trasmissione “Vamos” in onda sui canali Dazn, non sono mancati i complimenti in merito alla grande partita dei rossoneri.

Il Milan rientra da Udine con un secco 3 a 0. Una vittoria importantissima per gli uomini di Allegri, che in conferenza stampa aveva proprio sottolineato l’importanza di questa partita. Era fondamentale dare continuità alle ultime due uscite in termini di prestazione e di risultati e il Milan l’ha fatto alla grande.

Una prestazione super convincente con un rendimento ottimo di tutti gli uomini impiegati. E contro una squadra che aveva ben figurato in queste prime uscite, dando filo da torcere a tutti (basti ricordare la vittoria di San Siro contro l’Inter).

Ferrara a Dazn: “Il Milan mi ha impressionato”

Nello stesso postpartita di Udine, non sono mancati i complimenti agli uomini di Allegri. In particolare, durante la trasmissione “Vamos” in onda su Dazn, sono arrivati commenti importanti da parte di un ex difensore del nostro calcio, ovvero Ciro Ferrara: “La prestazione del Milan è stata veramente devastante, con alta qualità tecnica, tanta corsa e tanto movimento da parte di tutti“.

E sul gol di Pulisic, nato da una splendida azione corale: “Sono usciti fuori alla grande e poi sono riusciti a segnare con inserimenti nonostante gli spazi stretti. Credo che il Milan nel complesso ci abbia regalato davvero una grande prestazione“.

Complimenti dunque importanti, che sicuramente faranno piacere ad Allegri e all’ambiente. Staremo a vedere come i rossoneri affronteranno le prossime uscite e se riusciranno a mantenere questo rendimento anche alla lunga.