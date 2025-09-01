Ultim’ora Dovbyk Gimenez, arriva l’annuncio improvviso: occhio alla svolta Milan

Il mercato del Milan non è finito e nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità per quel che riguarda il mercato Milan.

Ore roventi di mercato e tra le tante richieste Massimiliano Allegri vuole una punta e il Milan farà di tutto per accontentarlo nelle ultime ore di calciomercato. Il club rossonero lavora senza sosta e dopo Rabiot è vicinissima anche a Joe Gomez e nelle prossime ore proverà a chiudere un altro colpo, i colleghi di Sky Sport hanno dato nuovi aggiornamenti su uno scambio che letteralmente potrebbe essere clamoroso.

Dovbyk Milan, l’affare è ancora possibile: la situazione

Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio in mattinata dovrebbero esserci nuovi contatti per il trasferimento di Dovbyk in rossonero e conseguente scambio con Gimenez in giallorosso. Al momento non c’è la quadra ma il giocatore ucraino è una priorità per Allegri e si proverà ad accontentarlo.

Tra le ipotesi anche quella di prendere Dovbyk senza cedere Gimenez ma in tal caso l’affare si complica perchè la Roma dovrebbe sostituire l’attaccante con una nuova punta. Il mercato è più caldo che mai ed il Milan è molto attivo.