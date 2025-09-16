ULTIM’ORA espulsione Allegri: la decisione del Giudice Sportivo

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la squalifica di Allegri.
Dopo la terza giornata di campionato sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, espulso nei concitati minuti finali della sfida contro il Bologna a San Siro, è stato squalificato per una giornata e dovrà inoltre pagare un’ammenda di 10 mila euro.
Il provvedimento arriva in seguito alle vibranti proteste dell’allenatore rossonero per il mancato rigore concesso a Nkunku nei minuti finali del match, episodio che ha scatenato numerose polemiche. Allegri sarà dunque costretto a seguire dalla tribuna la prossima gara di Serie A del Milan.
Squalifica Allegri: la decisione
Allegri è stato fermato un turno )“per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
Ammenda invece di 5 mila euro “alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo“.