Ultim’ora Milan – Comunicato Curva Sud: c’è la conferma!

Tutti in attesa del big match di domani sera tra i rossoneri e il Napoli di Conte. Nel frattempo arriva un importante annuncio da parte della tifoseria.

Il Milan si prepara alla super sfida di domani sera, quando a San Siro ospiterà il Napoli di Antonio Conte, campione in carica e fortemente candidato a ripetersi. L’ambiente è in frenesia e non vede l’ora di ammirare la squadra in campo. Conseguenza di un avvio di stagione positivo e ora da confermare contro una big.

Anche il tifo organizzato rossonero, per l’occasione, ha rilasciato un annuncio importante in merito alla situazione San Siro, dove da un po’ di tempo mancano bandiere e striscioni.

News Milan, annuncio ultras: torna il tifo a San Siro

Milan Napoli di domani sera è uno di quei match a cui tutto l’ambiente non vede l’ora di assistere. Occasione importante per la squadra per mostrare il proprio reale valore, ma anche per l’allenatore di dimostrare la bontà del lavoro svolto fino ad ora. Si tratta della prima partita contro un avversario di assoluto livello e l’attesa è tantissima.

Ecco perché alla fine c’è stato un passo indietro anche da parte della tifoseria che, tramite il proprio canale ufficiale di Instagram, ha rilasciato un annuncio importante in merito alla propria presenza allo stadio: “Dalla partita contro la Fiorentina torneranno bandiere e striscioni, ma abbiamo deciso di tornare a tifare già da domani sera“- si legge sul canale social – “Anche senza colori, perché sappiamo l’importante del tifo organizzato per la squadra“.