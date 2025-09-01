Ultim’ora Milan, delineato il futuro di Gimenez: l’agente conferma tutto

Il futuro di Santiago Gimenez è delineato: l’attaccante rossonero è ormai arrivato ad una decisione ufficiale, confermata dall’agente.
Ultimi minuti di calciomercato: dopo due mesi, la sessione estiva di mercato sta per terminare. Trattative andate a buon fine, molte altre saltate, altre ancora mai iniziate nonostante le voci continue: due mesi di ipotesi, ma anche realtà. Il Milan sta ultimando le ultime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, in modo tale che dai prossimi giorni Massimiliano Allegri possa cominciare a lavorare con una rosa al completo, se così si può dire considerato che molti giocatori sono in ritiro con la propria Nazionale.
Milan, il futuro di Gimenez è definito: il messaggio dell’agente
Fino alle ultime ore di questo pomeriggio, in casa Milan c’era l’ipotesi di una possibile partenza di Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato in rossonero solo lo scorso gennaio per 35 milioni di euro. L’ipotesi più appurata era quella di uno scambio con Dovbyk della Roma, scambio che non è mai andato in porto, come confermato anche dal ds giallorosso Massara, tra l’altro ex dirigente rossonero.
A pochi minuti dalla fine del mercato, è arrivata la conferma dell’agente di Gimenez, Rafaela Pimenta, tramite un messaggio su Instagram, in merito al suo futuro:
Sarà perchè tifiamo san.gimenez x acmilan.it
L’agente del messicano conferma dunque la permanenza in rossonero, almeno fino a gennaio, mese in cui ci sarà la prossima sessione estiva. Il Milan dunque proseguirà con l’acquisto del mercato invernale là davanti.