Ultim’ora – Milan-Napoli: altri due forfait per i partenopei

Arriva un’ultima ora importante per il big match di domani sera tra Milan e Napoli: Antonio Conte perde ancora pezzi.

La quinta giornata del campionato di Serie A vede in programma due big match: Juventus-Atalanta e Milan-Napoli; i primi saranno in campo questo pomeriggio alle ore 18:00, mentre il secondo match si giocherà domani sera, alle ore 20:45, sul prato di San Siro. Una sfida attesissima, tra due delle squadre favorite per la vittoria del campionato: da una parte il Milan di Massimiliano Allegri, con solo il campionato da disputare, dall’altra il Napoli di Antonio Conte, vincitore dello scorso campionato e con l’entusiasmo alle stelle.

Milan-Napoli, emergenza difensiva per Conte: quattro indisponibili

Milan-Napoli si prospetta essere un match entusiasmante: da una parte i rossoneri, che possono recuperare il distacco dei tre punti; dall’altra i partenopei, già primi della classe e a caccia di punti per allungare sulle dirette avversarie. Se da una parte Allegri ritrova Rafael Leao, dall’altro Antonio Conte deve fare i conti con l’emergenza a livello difensivo, a causa di troppi infortuni.

Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, Conte aveva preannunciato le assenze di Rhamani e Buongiorno; nell’ultime ore, però, è arrivato un altro doppio forfait, annunciato direttamente da Gianluca Di Marzio: Conte, infatti, non avrà a disposizione per il big match contro il Milan né Spinazzola né Olivera, a causa di un affaticamento muscolare per entrambi. Totale emergenza difensiva dunque per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di ben quattro uomini nel reparto difensivo. Scelte dunque quasi obbligate per il tecnico della squadra partenopea, che deve sperare che nessun altro componente della rosa subisca ulteriori infortuni.