ULTIM’ORA – Svolta San Siro, ci siamo: il sindaco Sala annuncia l’accordo

Ecco finalmente la notizia tanto attesa; il sindaco Sala chiarisce la situazione per Inter e Milan riguardante San Siro

Mentre Max Allegri e tutto il pianeta Milan si godono la seconda vittoria consecutiva in campionato, arrivano ottime notizie anche extra-campo. Ci sono infatti novità in merito ad un tema che è stato decisamente centrale negli ultimi anni, cioè la questione riguardante l’acquisizione di San Siro da parte di Milan e Inter. Il sindaco Beppe Sala ha rilasciato delle dichiarazione pochi minuti fa che fanno intuire che il punto di svolta tanto atteso potrebbe essere finalmente arrivato.

San Siro, ecco l’accordo! Il sindaco Sala: “Domani andremo in giunta”

La notizia più importante delle ultime settimane per il mondo Milan è arrivata da fuori il rettangolo verde. Ha infatti un’importanza enorme la dichiarazione rilasciata pochi minuti fa dal sindaco di Milano Beppe Sala ai microfoni di RTL. Il sindaco è tornato a parlare della questione San Siro, sottolineando come si sia veramente vicini al raggiungimento di un accordo con le dirigenze di Inter e Milan per la vendita dello stadio.

“Se tutto va bene domani andremo in giunta. Con i club siamo arrivati ad un accordo.” queste le parole che confermano la svolta. Il sindaco ha poi continuato dicendo: “Il nuovo San Siro deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà l’attuale impianto. Sulla cessione deciderà il Consiglio Comunale entro fine mese.”

Dunque è stata cerchiata in rosso la data di domani sul calendario, inquanto può rappresentare la giornata della svolta definitiva. Se tutto andrà bene, Milan e Inter già da domani sera potranno iniziare a ragionare sul loro nuovo stadio di proprietà.

Dietrofront invece per quanto riguarda la partecipazione delle spese da parte di Palazzo Marino; infatti secondo il Corriere dello Sport, la partecipazione sarà di 22 milioni di euro, e non di 36 come inizialmente pattuito. Dunque con Milan e Inter che dovranno sborsare 14 milioni in più rispetto a quanto pensavano inizialmente.